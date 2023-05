Alkmaarse burgemeester boos op relschoppers in stadion: "Schaam je kapot"

De burgemeester van Alkmaar, Anja Schouten, was gisteren ook in het stadion van AZ toen het na het fluitsignaal helemaal uit de hand liep. Ze gaat binnenkort in beraad met het Openbaar Ministerie, de politie en AZ over aankomende wedstrijden. "Het was heel lelijk, dit wil je echt niet zien."

De burgemeester legt uit dat er extra politie op de been was, ook werden er politiepaarden ingezet. "We hebben ontzettend veel confrontaties kunnen voorkomen. Het is echt absurd dat allerlei aanhangers van clubs zo'n mooie voetbaldag en zo'n mooie vrije dag aangrijpen om naar Alkmaar af te reizen om te gaan rellen." Vermoedelijk was er ook aanhang van F.C. Groningen en de Friese club Cambuur, dat kan de burgemeester niet bevestigen.

Het liep niet alleen in het stadion uit de hand. Eerder op de dag was er bij station een confrontatie tussen verschillende supportersgroepen. "Van tevoren waren er diverse signalen over dat het spannend kon worden tussen verschillende supportersgroepen", vertelt Schouten op NH Radio. "Dat is voor ons ook de reden geweest waarom we zo opgeschaald zijn."

"Voetbal lijkt voor sommige mensen een reden om gedrag te laten zien wat nergens acceptabel is", zegt Schouten. "Dat baart me zorgen."

Na de rellen in de stad is niet overwogen om de wedstrijd dan maar zonder publiek te spelen. "We hebben het goed beheersbaar gehouden in de stad. Aan het begin van die middag was die escalatie, verder is het in de stad behoorlijk goed gegaan", zegt de burgemeester. "Als je die wedstrijd niet laat doorspelen, heb je ook al die mensen in je stad."

Verharding

"Ik vind dat AZ nog steeds die leuke familieclub is, moet zijn en moet blijven", zegt Schouten. "Ik zie dat er mensen zijn die zich afficheren met AZ, maar ik zou ze echt geen supporter meer noemen, die gedrag laten zien dat onacceptabel is. Dat lijkt te verharden."

Welke maatregelen er de komende wedstrijden van AZ worden getroffen, weet de burgemeester nog niet. Maar dat er hardere maatregelen moeten komen, staat volgens haar vast. "Volgende week hebben we extra overleg met de vierhoek (red. AZ, burgemeester, OM en politie), dan leggen we alle bevindingen bij elkaar."

'Schaam je kapot!'

Schouten was zelf in het stadion en zag tijdens de rellen ook iets goeds gebeuren. "Tijdens de aanval van deze vandalen begon het hele stadion hen uit te fluiten en er werd gescandeerd 'Schaam je kapot!'", vertelt ze. "Daar zou ik me bij willen aansluiten 'Schaam je kapot'."

Iedereen die heeft ingegrepen wil ze heel erg bedanken. "En laten we ook zuinig zijn op de stewards en beveiligers, die hebben we ook hard nodig."