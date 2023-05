Timmeren, timmeren en nog eens timmeren in Abbekerk, maar is er wel genoeg hout?

Tik, tik, tik. Onophoudelijk ritmisch getik komt boven de de klanken van de speaker uit. Abbekerk is tijdens de jaarlijkse Huttenbouw drie dagen het epicentrum voor West-Friese timmermannen en -vrouwen in spe. En ondanks dat het steeds moeilijker wordt om aan voldoende hout te komen, ontstaan de mooiste creaties.

Kinder Spel en Bouw in Abbekerk - NH Media / Michiel Baas

Zo'n 300 basisscholieren uit Abbekerk, Lambertschaag, Oostwoud, Midwoud, Opperdoes, Twisk en Hauwert vermaken zich deze dagen opperbest in Abbekerk. Met als doel om in groepsverband een zo mooi mogelijke hut te timmeren. Als beloning voor het harde werk ligt een overnachting in de eigen hut in het verschiet, van zaterdag op zondag. Huttenbouw is op een andere locatie dan voorgaande jaren, omdat de ijsbaan in het dorp plaats maakt voor nieuwbouw. Maar ook in het park naast zwembad De Spetter is voldoende gelegenheid om drie dagen te timmeren, te schminken en spelletjes te doen. Vakantieweek Voorzitter Ilse Blank kijkt vrijdagochtend - dag twee van de drie - tevreden hoe alle timmerlieden bezig zijn. "Het voelt als een vakantieweek", zegt ze enthousiast. "Je bent de hele dag buiten, het is lekker weer en iedereen is vrolijk." Als de kinderen aan het einde van de middag worden uitgezwaaid, volgt er voor de ongeveer 80 vrijwilligers nog een avondprogramma. "Dat wordt nog wel eens laat ", glimlacht ze. "Maar slapen doen we een andere keer wel weer." Tekst gaat verder onder de foto's.

Hout, timmeren en vrolijke gezichten

Toch waren het spannende weken voor de organisatie. Want er is nogal wat hout nodig voor 300 kinderen. En waar de houttoevoer andere jaren soepel verliep, ondervond het bestuur van het organiserende Kinder Spel en Bouw nu meer problemen. "Wij moeten het hebben van gratis partijen. Maar de houtprijs is hoog en er wordt tegenwoordig veel gerecycled en minder hout weggedaan." En dus moest er actief gezocht worden naar alles wat van hout is. "We hebben gelukkig veel vaste adressen en hebben veel bouwbedrijven benaderd. We hebben met veel kleinere partijen pallets net aan genoeg bij elkaar weten te sprokkelen. Maar er worden dit jaar geen hoge flats getimmerd, zoals voorgaande jaren wel eens gebeurde. Daar hebben we niet genoeg voor." Gereedschapskist Ondertussen gaat in Abbekerk het getik verder. Er wordt door de jeugd hard gewerkt aan de hutten. Een van de opvallendste deelnemers is Jouke, uit Twisk. Waar de meeste deelnemers alleen gewapend zijn met een hamer, betreedt de 11-jarige met complete gereedschapskist het terrein. Inclusief koevoet, klem, zaag en waterpas. "Thuis heb ik met mijn broertje Sytse een eigen schuur, waarin we vaak timmeren. Of ik later timmerman wil worden? Nee, boer. Timmeren is mijn hobby."

Jouke uit Twisk, mét gereedschapskist - NH Media / Michiel Baas