Supermarkt stopt met postpunten, straks tientallen kilometers omrijden om brief te versturen

Supermarkt Dekamarkt stopt met postdiensten in drie dorpen in de gemeente Hollands Kroon. In Den Oever, Hippolytushoef en in Middenmeer zijn straks geen rouwkaarten of aangetekende brieven te versturen, ook kun je niet meer een kenteken wijzigen. Zorgelijk, vindt de politieke partij Onafhankelijk Hollands Kroon. Raadslid Jeff Leever trekt daarom aan de bel: "Huisartsen verdwijnen, banken verdwijnen en nu ook het postagentschap. PostNL heeft gewoon een wettelijke taak."

Boven de ingang van de supermarkt aan de rand van Den Oever prijkt nog een lichtbak van PostNL, maar wat raadslid Jeff Leever van Onafhankelijk Hollands Kroon (OHK) betreft dekt het de lading niet meer. "Heel langzaamaan verdwijnt er weer een voorziening uit de kleine kernen. Postagentschappen hebben een functie. Volgens de postwet uit 2009 is PostNL verplicht om een agentschap te houden in een gemeenschap van 5.000 inwoners. Straks moeten mensen dertig kilometer rijden om een aangetekende brief te kunnen versturen."

