Remco Bal groeide op met de Luilakmarkt en nu mag hij hem zelf organiseren: "Een hele eer"

Remco Bal debuteert volgende week als marktmeester tijdens de traditionele Haarlemse Luilakmarkt. Hij volgt Ron van de Vall op, die het na 19 jaar wel mooi vond geweest. Als klein kind slenterde Remco al aan de hand van zijn ouders over de befaamde markt. Het is voor de 50-jarige Haarlemmer dan ook een hele eer om nu zelf aan het roer te staan.

Amy van der Aar, Ron van de Vall en Remco Bal - Michael van der Putten/NH Media/Haarlem105

"Het is ontzettend leuk om nu zelf de Luilakmarkt te mogen organiseren. Het is een hele eer en er spreekt toch een stukje vertrouwen van uit", vertelt een trotse Remco. De Haarlemse 'potjesmarkt' bestaat al sinds 1890 en is altijd in de avond en nacht van vrijdag op zaterdag voor Pinksteren. Van reiswereld tot marktmeester De Haarlemmer had zo'n drie jaar geleden niet kunnen bevroeden dat hij marktmeester zou worden. "Ik kom oorspronkelijk uit de reiswereld en werk pas tweeënhalf jaar bij de gemeente, allereerst bij de afdeling burgerzaken." De afgelopen edities ondersteunde hij marktmeester Ron van de Vall al. Hij weet dus goed wat er van hem verwacht wordt tijdens de markt langs de Raamvest en Raamsingel.

"Je wilt toch zoveel mogelijk zelf doen" Remco Bal, luilakmarktmeester

Belletje met Ron Remco hoeft het wiel dus niet opnieuw uit te vinden. Er ligt een heel draaiboek klaar. Maar toch is er tussen 'marktnestor' Ron en 'groentje' Remco de afgelopen tijd wel enig contact geweest. Tekst gaat door onder de foto.

Luilakmarkt in Haarlem, hoek Grote Houtstraat / Raamvest - Beeldcollectie van de Historische Vereniging Haerlem te Haarlem Noord-Hollands Archief

"We hadden afgesproken dat ik hem altijd mocht contacten, maar je wilt toch zoveel mogelijk zelf doen", vervolgt de nieuwe marktmeester. "We hadden nog een vraag over de opstelling. Dat luistert nogal nauw. Het was fijn om dat even met Ron te bespreken."

"Ik denk dat het evenement toe is aan een upgrade" Remco bal, luilakmarktmeester