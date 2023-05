Proef met vrije openingstijden Haarlemse horeca begint met zeventien zaken

Haarlem wil niet alleen een fijne winkelstad zijn, maar ook een levendige nachtcultuur hebben. Die is er nu niet. Op 1 juni begint een proef met vrije openingstijden in de horeca. Zeventien zaken doen eraan mee, meldt de gemeente.

De betreffende café's en muziekpodia mogen dan zelf bepalen hoe laat ze open en dichtgaan.

Poptempel Patronaat, net buiten het centrum, is één van de locaties die aan de proef meedoen. Verder gaat het om een aantal kroegen in het centrum: De Flapcan, Café Stiels, Bugsy's, Café du Théâtre, Café de Koning, Kokonoches, Bar Wigbolt, Baja beach bar, The Wolfhound, Van Beinum, Restaurant Toujours , Polo Bar, Coster 52° en Bobbie Bar-Dancing.

In Haarlem-Oost mogen Tenminste Houtbaar en het Skatepark meedoen aan de proef. Die duurt in ieder geval tot 1 december 2024. In die anderhalf jaar bekijkt de gemeente wat de invloed van vrije openingstijden is op het uitgaanspubliek en de ondernemers, maar ook de ervaringen van omwonenden en veiligheidsexperts worden in kaart gebracht.

Overlast

De gemeente wil goed in de gaten houden of ruimere openingstijden ook automatisch voor meer overlast zorgen. Nu concentreert veel overlast van uitgaanspubliek zich op het moment dat veel café's tegelijkertijd de deuren sluiten. Op basis van de ervaringen van de proef besluit de gemeenteraad vervolgens hoe het beleid rond de openingstijden in de horeca er definitief uit gaat zien. Omwonenden van de proeflocaties krijgen eind deze maand een brief met een vragenlijst.