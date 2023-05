Jonge stier na lange reddingsoperatie uit sloot gered bij kinderboerderij

De brandweer en de dierenambulance in Hoorn hadden gisteravond hun handen vol aan een jonge stier van kinderboerderij De Woid. Het dier was in de sloot terecht gekomen en kon er niet zelfstandig meer uit.

"Ik zit televisie te kijken en hoor een hoop geblèr", vertelt een buurvrouw. Ze vraagt zich eerst af of het geluid van de televisie komt, maar daarna hoort ze het nog een keer. Ze gaat op onderzoek uit en treft de stier in de sloot aan. "Hij moest natuurlijk gered worden, dus toen hebben we dierenambulance en de brandweer gebeld."

"De sloot ligt vol kroos, dus het verschil tussen weiland en sloot ziet hij dan niet" Sandra van den Brink - kinderboerderij De Woid

"Het was een heel gevecht om de stier eruit te krijgen", vertelt ze. "Hij ging van rechts naar links en heen en weer. Het beest voelde zich natuurlijk opgejaagd. Uiteindelijk werd hij moe en hebben ze de stier kunnen redden." De reddingsactie in vier foto's

Stier te water bij kinderboerderij Hoorn Inter Visual Studio

De stier staat vanmorgen weer rustig in de wei bij kinderboerderij De Woid. "Hij is wel wat beduusd. Het was natuurlijk niet warm vannacht. Maar hij heeft zijn eten gegeten en lijkt verder gezond", vertelt beheerder Sandra van den Brink.

"Meestal stoten ze zich één keer aan deze 'steen' en gebeurt het geen tweede keer" Sandra van den Brink - kinderboerderij De Woid

Het stiertje loopt sinds deze week net buiten. Hij is al even bij de kinderboerderij, maar het was aldoor nog te koud om in de wei rond te lopen. "Hij is waarschijnlijk ergens van geschrokken. Hij is vrij nieuw, voelde zich misschien in een hoekje gedreven, en zocht een uitweg. De sloot ligt vol kroos, dus het verschil tussen weiland en sloot ziet hij dan niet." "Gelukkig was er een oplettende buurvrouw", vertelt Sandra. Ook over de brandweer en dierenambulance praat ze vol lof. Volgens haar zijn ze zeker twee uur bezig geweest. "Ze hebben super gehandeld." En of hij het nog een keer zal doen? "Meestal stoten ze zich één keer aan deze 'steen' en gebeurt het geen tweede keer." De jonge stier staat weer rustig in de wei te grazen.