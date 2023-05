Na weken van stilte, opnieuw auto uitgebrand in Zaandam

Het was de laatste tijd stil rond autobranden in Zaandam, maar vannacht was het weer raak. Op de Burgemeester Ter Laanstraat hoorde buurtbewoners rond 4.30 uur een knal en sloegen de vlammen uit een auto.

De auto is helemaal verwoest door de brand. De schade aan andere auto's lijkt mee te vallen. Er is mogelijk sprake van brandstichting. De politie heeft het parkeervak rond de auto afgezet met lint en doet vandaag onderzoek in de buurt.

Eerdere branden

Begin dit jaar zijn er veel auto's uitgebrand in Zaandam. Op 27 maart werd een 26-jarige man uit Zaandam aangehouden. Hij wordt ervan verdacht minimaal een auto in brand te hebben gezet in de Zaanse wijk Poelenburg.

Sinds de zomer van vorig jaar brandden er in totaal 23 auto's af in de Rosmolenbuurt en Poelenburg, waarop er extra camera's werden geplaatst. De laatste auto hiervoor brandde af op 23 april aan de Redersstraat.