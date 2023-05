Totale excalatie: spelers van AZ en West Ham tussen vechtende supporters op hoofdtribune

Direct na het laatste fluitsignaal van AZ - West Ham United (0-1) braken er rellen in het stadion uit. Net als in Londen begonnen de ongeregeldheden toen juichende West Ham-fans op de hoofdtribune werden belaagd. Ook spelers van beide teams mengden zich bij de ongeregeldheden.

Supporters van AZ van de fanatieke aanhang achter de goal zochten de confrontatie en moesten door de Mobiele Eenheid worden teruggedreven. Onder meer AZ-spits Vangelis Pavlidis en West Ham-speler Said Benrahma bevonden zich in de gracht voor de tribune tussen de ongeregeldheden. Daarbij vielen een aantal gewonden. Hoeveel is niet duidelijk.

