Honderden deelnemers trotseren samen obstakels voor inloophuis PISA

Het voorttrekken van een auto, het tillen van zware zandzakken en het afleggen van een afstand van minimaal 6 km. In het Julianapark in Hoorn deden vandaag meer dan duizend deelnemers mee aan de zesde editie van Battle4life, een obstaclerun dat geld ophaalt voor inloophuis PISA.

"De run staat als metafoor voor wat PISA doet", vertelt organisator Karin Zeeman. Het inloophuis is een plek waar mensen uit West-Friesland die met kanker zijn geconfronteerd steun kunnen vinden. "Als je ziek bent, hoef je niet altijd alles alleen te doen, en dat geldt ook voor deze hindernisbaan." Het idee van de obstakels is dat er samenwerking ontstaat tussen de deelnemers.

Deelnemers Juul de Boer en Rick Thibaudier doen vandaag ook mee. "Ik doe mee voor mijn moeder. Ze is in 2021 gediagnosticeerd met kanker", vertelt Rick. Volgens de jongens is het inloophuis belangrijk voor het verwerken van de situatie. "Het is goed om er over te praten, zodat je niet alles ophoopt."

Bekijk hieronder de reportage. De tekst gaat verder onder de video.