Reddingsbrigade Wijk aan Zee test nieuwe lichting lifeguards

De nieuwe lichting lifeguards, die aankomende zomer aan het strand van Wijk aan Zee ingezet gaat worden, is begonnen met de training op het strand. In twee weken tijd worden in totaal tien kandidaten de kneepjes van het vak bijgebracht. Tegelijkertijd worden ze goed in de gaten gehouden of zij de verantwoordelijke baan wél aankunnen. Je ziet het in bovenstaande video.

Marco de Leeuw is zelf lifeguard en bestuurslid bij de reddingsbrigade en volgens hem zit de brigade op zich goed in de mensen, maar er zijn altijd verse krachten nodig. "Het is een vrijwillige hobby. Mensen hebben naast hun werk voor de reddingsbrigade nog een gewone baan. Mensen gaan trouwen, krijgen kinderen. Dus nieuwe aanwas is altijd welkom."

Razend enthousiast

Maar je wordt niet zo maar lifeguard? "Ze worden eerst onderworpen aan een zware zwemtest en als je die haalt dan mag je meedoen aan deze opleiding. In twee weekenden word je met theorie en praktijklessen klaargestoomd tot lifeguard. We begonnen vanochtend met theorie en vanmiddag gaan we het water in."

De tien kandidaten zijn stuk voor stuk razend enthousiast. Kandidaat Thijs van de Mey wil niets liever dan lifeguard worden en de felbegeerde rode zwembroek aantrekken. "Het is spannend, want ik wil mensen helpen op het strand en assisteren in nood. Dat is mijn doel."

Rode zwembroek

Het kan zo maar zijn dat de kandidaten, die nauwlettend in de gaten worden gehouden, uiteindelijk te licht worden bevonden. Toch is er altijd hoop voor mensen die écht graag willen en het dit jaar niet halen. Lifeguard De Leeuw legt uit: "Dan geven we mensen volgend jaar weer een kans. Ze mogen dan in de tussentijd wel meedraaien bij de reddingsbrigade, maar dan krijg je nog niet, zoals onze lifeguards, het bekende gele shirt en rode broekje aan."