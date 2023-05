Après-ski in Haarlem en aliens die bier proeven: Theater aan de Toog weer geslaagd

De Zijlstraat in het centrum van de stad was vanmiddag het kloppend hart van de Haarlemse theaterwereld. In verschillende kroegen rond die straat was er Theater aan de toog, waar kroegtijgers en theaterliefhebbers samen konden genieten van verschillende theatervormen.

Theater aan de toog vond voor de derde keer plaats. Tussen 13.00 uur en 17.00 uur werd er, onder een zacht zonnetje, door vijf theatergroepen in vijf kroegen iedere uur een voorstelling gespeeld. En dat smaakt voor de organisatie nu al naar meer.

"We hopen dat volgende editie nog meer bars hun deuren willen openen", zegt organisator Hans Goes. "We voeren al gesprekken en hebben ook al weer meer aanmeldingen van theatergroepen. Hoe mooi zou het zijn als we het door heel de stad kunnen organiseren."

Toog of theater?

Zo'n theater aan de toog is leuk, maar gaat het bij de bezoekers meer om de toog of het theater? "Voor mij gaat het meer om het theater", zegt Wilma Geldof. "Ik heb zelf gespeeld en de locatie is bijzonder. Je staat tussen publiek, dat maakt het zo leuk."

"Toog", zegt Huib resoluut als hem dezelfde vraag wordt gesteld. "Ik zit hier al een tijdje en zie steeds hetzelfde stuk voorbij bij komen. Dat is met mijn biertjes ook wel zo, maar dat smaakt toch verdomd anders."