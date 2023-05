Dit is de winnaar (en top 10) van de NH Radio Top 100

NH Radio stond vandaag de hele dag in het teken van de NH Radio Top 100. Het was tot het laatste moment afwachten welk Noord-Hollands nummer er als winnaar uit de bus kwam. Zojuist werden in de studio de laatste tien nummers, en daarmee de winnaar, van de hitlijst bekend gemaakt.

Het bleef tot het laatste moment spannend in de radiostudio. Maar even voor zessen werd eindelijk duidelijk welk nummer op plek 1 staat in de NH Radio Top 100 van dit jaar. Twee bandleden waren speciaal afgereisd naar Hilversum om daar de gouden-microfoon-bokaal in ontvangst te nemen.

West-Friese glorie

Terwijl de nuchtere bandleden Simon Knoin (echte naam Kees Kalver) en Kloine Gertje (echte naam Edwin de Weerd) nog een biertje openen, krijgen ze de enige echte NH Radio Top 100 bokaal in handen. Ze reageren vol enthousiasme en zien het als een kroon op hun muziekwerk.

'Eindelijk' en 'skoftig' reageren de bandleden op de nummer 1 normering. Ze zijn blij dat Noord-Holland kiest voor hun West-Friese 'boerenrock'.