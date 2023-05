Traditie gered: ook in 2024 zeepkist spektakel in Wijk aan Zee

Even leek er een eind te komen aan de traditionele zeepkisten race door de Zwaanstraat. Het bestuur kondigde aan er na de editie van deze zomer mee te stoppen. Maar het spektakel is gered nu zes enthousiaste Wijk aan Zeeërs hebben besloten de schouders te zetten onder de organisatie van 'Wijk aan Zeep 2024'. Een opluchting voor velen en zeker ook voor veteraan Marc Petiet: "Het hoort bij Wijk aan Zee, ben zeker blij dat de traditie gered is."

Kijk hier naar de video:

Traditionele zeepkistenrace Wijk aan Zee gered - NH Nieuws

"Ze doen het nog één keer, de opa's van de zeepkistenrace", schreef het huidige bestuur op de site van de Race. Nog een één keer organiseren ze de race waar ieder jaar duizenden kijkers plezier aan beleven en dan willen de opa's hun tijd aan andere zaken zoals werk en reizen gaan besteden. Sommige bestuursleden waren al meer dan 30 jaar aan het evenement verbonden. Redders van de zeepkistenrace "Inderdaad wij zijn twee van de redders van de race, we gaan het doen met z'n zessen", zegt Stef Klijn van lunchroom Gewoon, die samen met Jeff Eijking van Bruut Bikes vandaag het woord doet over de bestuurswissel. De andere nieuwkomers zijn Adriaan van IJsselmuiden van café Het Boegbeeld en dorpsbewoners John Vijfschaft, Hans Koopman en Simone Befort. "Deze editie lopen we mee om het vak te leren", zegt Stef "Want er komt heel wat bij kijken." Ze hopen zoveel inzicht te verwerven dat ze de editie van volgend jaar zelf kunnen dragen. Kleine veranderingen De opzet en de reglementen zullen in grote lijnen hetzelfde blijven. Vaart maken vanaf het duin en dan zo hard mogelijk door de Zwaanstraat scheuren, de snelste en de origineelste krijgen een prijs. En natuurlijk wordt er jaarlijks een 'pechprijs' uitgereikt en kan de snelste deelnemer onder de 14 jaar rekenen op een trofee. "We overwegen wel de sponsoring wat anders te gaan doen", denkt Jeff Eijking. "Wij hebben geen tijd huis aan huis door het dorp te gaan om ook kleine bijdragen op te halen, misschien moeten we wat grotere sponsors zoeken." Maar het zijn allemaal nog schoten voor de boeg want het echte werk begint pas na 23 juni als de editie van dit jaar verreden wordt.

"Blij dat de traditie in stand blijft, het hoort bij Wijk aan Zee" Marc Petiet, zeepkistveteraan

Marc Petiet heeft al twaalf keer meegedaan. Hij is er de 23ste juni zeker bij en is nog even enthousiast over de race. Hij laat graag zijn indrukwekkende bolide zien die in een bergplaats in zijn tuin staat. Marc, metaalbewerker bij Tata steel, heeft zijn zeepkist gemaakt van de onderdelen van een oude Amerikaan die op de schroot dreigde te raken. Tekst gaat door onder de foto.

De byzondere bolide van Marc Petiet - NH Nieuws

Delen van de carrosserie zijn roestig, maar zijn herkenbaar Amerikaans ontwerp. "Ik ben blij dat de traditie in stand blijft, het hoort bij Wijk aan Zee", zegt Marc. Hij neemt de wedstrijd zeer serieus. "Ik probeer altijd een prijsje te pakken. En verder kijk ik wat de concurrentie doet en hoe ik mijn kist kan aanpassen zodat 'ie nog sneller is." Internationaal deelnemersveld Het is nog mogelijk je in te schrijven voor de race van dit jaar. Deelnemers komen uit het hele land en vaak zijn er ook deelnemers uit Duitsland. Hoeveel racers de arena in de Zwaanstraat dit jaar zullen betreden is nog niet bekend. Zeker is wel dat de eerste zeepkisten op 23 juni om 19.00 uur precies van het duin zullen stuiven. Inschrijven en informatie over de reglementen en voertuig eisen vind je op de website van de organisatie.