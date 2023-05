Bewoner gewond door explosief in brievenbus in 'normaal gesproken zo rustig' Tuitjenhorn

In Tuitjenhorn is vannacht een explosief door een brievenbus van een woning gegooid. De bewoner heeft door rondvliegend glas een kras in de wang opgelopen. De politie spreekt van een niet alledaags incident.

In een woning aan De Regenboog in Tuitjenhorn is vannacht een stuk aangestoken vuurwerk door de brievenbus gegooid. De bewoner zat in de woonkamer, toen rondvliegend glas het gezicht raakte. De desbetreffende persoon heeft een snee in de wang, maar hoeft niet naar het ziekenhuis.

Veel schade

"Er zijn flink wat ramen gesneuveld en het vuurwerk heeft een gat in het dak van een nabij gelegen geparkeerde auto geslagen", zegt de politie tegen NH. "Ook een carport is beschadigd. Tuitjenhorn is een zeer rustig dorpje, waar dit echt niet alledaags is. Dit komt weinig voor in zulke rustige woongemeenschappen."

Op dit moment wordt onderzocht om wat voor soort vuurwerk het gaat. Volgens de politie zou het een cobra kunnen zijn. Cobra is zeer zwaar, illegaal vuurwerk. "Op basis van veel ervaringen zou dat best eens kunnen. Maar dat wordt nu onderzocht."

Mensen van Forensisch Onderzoek doen onderzoek. De bewoner heeft aangifte gedaan.