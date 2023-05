Koppel wint Alkmaar City Run by Night, 'enorm succes'

De organisatie van de Alkmaar City Run by Night noemt de loop van gisteravond een groot succes. De stad was uiteindelijk volgeladen met tienduizend man. De winst? Die was voor een speciaal koppel.

Met zo'n 10.000 deelnemers, vele supporters, andere bezoekers en een gezellige sfeer was de Alkmaar City Run by Night weer een groot succes.

Hoewel het toch wat voeten in de aarde had. De organisatie had in eerste instantie veel moeite om de benodigde 250 vrijwilligers bij elkaar te krijgen. Beau Groot van de organisatie zegt tegen Alkmaar Centraal dat het "met alle evenementen wel steeds moeilijker wordt om genoeg mensen te krijgen." Maar een oproep haalde die zorgen uiteindelijk weg.

Allerjongste lopers

De allerjongste lopers waren als eersten aan de beurt. Weggeschoten door de mascotte gingen ze fanatiek van start. Bij de oudste groep kinderen was het zelfs dringen voor de startlijn, zo graag wilden ze vooraan beginnen. En ze werden nog getrakteerd op de aanwezigheid van AZ-directeur Robert Eenhoorn, omdat hij de volgende groep zou starten.

