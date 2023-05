Nieuwe, rauwe versie van Hamlet met punkjas en puntketting in Haarlems theater

To be punk or not to be punk? Het is een vraag die Hamlet zich in het gelijknamige toneelstuk niet heeft gesteld. Dit meesterwerk van William Shakespeare verscheen rond 1600, ver voor punk bestond. Toch zijn er volgens regisseur Mateusz Staniak vergelijkingen tussen deze subcultuur en Hamlet. NH mocht bij de repetities aanwezig zijn.

Rauwe versie van Hamlet met punkjas en puntketting in de Schuur - NH Nieuws

Hamlet en Ophelia heet deze nieuwe versie van Hamlet die verschijnt in de Schuur. Het stuk speelt zich af op een kamer van het Chelsea hotel in New York. In 1989 verbleven Sid Vicious van de toen razend populaire punk band Seks Pistols en zijn vriendin Nancy Spungen daar. Op de vlucht voor de roem en faam dompelden zij zich onder in drugs. "Rond het verhaal van Sid en Nancy komt de lijn van Hamlet en Ophelia steeds meer naar voren", legt Arne Luiting uit die Sid speelt. "Hamlet zit in een soort waas. 's Nachts heeft hij de geest van zijn vermoorde vader gezien, daardoor is hij gaan nadenken over wat realiteit is en wat niet." Tekst gaat door onder de foto.

Arne Luiting - Michael van der Putten/NH Media

Sid en Nancy, verdoofd door drugs, stellen zich op de hotelkamer onder andere af of ze visionair zijn of dat het management zo veel mogelijk geld wil verdienen aan hun punkimago. Uiteindelijk zal het niet goed aflopen met hen. Deze productie is tot stand gekomen in een samenwerking tussen Toneelschuur Producties en Internationaal Theater Amsterdam. 25 mei is de première en de voorstelling loopt nog tot en met 3 jun in de Schuur.