Extra geld voor Velsen-Noord na verbreken belofte

Deze kleinere boot zal ruimte bieden aan ongeveer 250 vluchtelingen. Woensdagavond heeft een kleine meerderheid van de gemeenteraad met de nodige aarzeling ingestemd met dit voorstel. Wat knaagt is dat er een belofte aan de Velsen-Noorders is verbroken, want aanvankelijk zou de opvangboot maar een half jaar blijven.

De verwachting is dat de kleinere opvangboot tot eind 2024 in Velsen-Noord zal blijven. Er wordt echter getwijfeld of tegen die tijd een nieuw asielzoekerscentrum in de buurt van Sanpoort-Zuid gereed zal zijn, zoals gepland. Er heerst nog onduidelijkheid omtrent dit project.

Bovendien is het onzeker of de kleinere boot op tijd beschikbaar zal zijn wanneer de Silja vertrekt. In dat geval zullen de vluchtelingen tijdelijk elders moeten worden ondergebracht. Deze onzekerheden zorgen voor een gevoel van onbehagen bij veel raadsleden.

Zijkanaal-C

Een voorstel om de opvanglocatie te verplaatsen naar zijkanaal-C is verworpen, aangezien daar geen kade aanwezig is. Dit heeft het dilemma voor de gemeenteraad verder vergroot.

Vanuit het rijk is geld beschikbaar gesteld om Velsen-Noord te compenseren. Het gaat hierbij om enkele miljoenen euro's. Volgende week dinsdag zullen de burgemeester en wethouders met concrete voorstellen komen over de besteding van dit geld.

De gemeente Velsen hoopt met de extra investeringen de inwoners van Velsen-Noord tegemoet te komen en de gevolgen van de langere aanwezigheid van de asielboot te verzachten.