Wereldbijendag: 'Niets doen is voor bijen misschien nog wel het beste'

We weten het allemaal: het gaat slecht met de bij. Met alle insecten trouwens. In Nederland leeft nu nog maar 20 procent van wat er dertig jaar geleden rondvloog, rondkroop en rondkriebelde. Iets om over na te denken op Wereldbijendag. Imker Pim Lemmers weet ook waar de sleutel ligt voor de oplossing. "Die ligt bij ons. Als we maar veel bloemetjes en onkruid laten staan, gaat het snel weer de goede kant op."

Wereldbijendag in Heemstede - NH Nieuws

"Kijk, dat is nou de allermooiste bloem die er is!", roept imker Pim Lemmers blij aan de rand van kinderboerderij 't Molentje in Heemstede. "De paardenbloem." Het veld staat vol paardenbloemen. "Dit is voor bijen zo ontzettend belangrijk. De paardenbloem zit vol voedsel voor een bijenvolk dat uit zijn winterslaap is ontwaakt. Naast fruitbomen zijn paardenbloemen mijn favoriet." De tekst gaat verder na de foto.

Een prachtige paardenbloem met daarnaast zijn uitgebloeide buur. - NH Nieuws/Stephan Roest

Het is nog vroeg en fris als we naast de bijenkast staan. "De eerste bijtjes worden wakker", ziet Pim. "Insecten hebben zonnewarmte nodig om in beweging te komen. Deze vliegen uit op zoek naar voedsel voor de jongen die binnen in de kast van larven ontwikkelen naar een volwassen bij." Ze hoeven in Heemstede niet ver te vliegen. Naast de kippen en de varkens is een strook waar niet wordt gemaaid. "Kijk, zo moet het zijn. We zien paardenbloemen, hondsdraf, look-zonder-look en allerlei andere wilde bloemen. Dit noemen wij dus onkruid, maar voor bijen is het de hoogstnoodzakelijke provisiekast. Als we dit maaien en wieden, blijft er voor insecten niets over." De tekst gaat verder na de foto.

De eerste bijen verlaten de kast op zoek naar bloemen - NH Nieuws/Stephan Roest

Bijen zijn er dus vooral bij geholpen als we eens niet bezig zijn met ons land of ons tuintje keurig netjes te maken. "Netjes, daar houdt de natuur niet van. Nergens voor nodig. We helen de ene bloem er uit en zetten er een ander voor in de plaats die we in het tuincentrum hebben gekocht. Vaak is dat ook nog eens een steriele bloem waar de bij niets aan heeft of waar hij niet bij kan, omdat het een exotische bloem uit Zuid-Europa is waar Nederlandse bijensnuitjes niet voor gemaakt zijn! Als je nou perse iets wilt doen, maak dan een insectenhotel." De tekst gaat verder na de foto.

Een insectenhotel voor bijen en andere beestjes - NH Nieuws/Stephan Roest