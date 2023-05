Auto in brand in Hoofddorp, vermoedelijk brandstichting

In Hoofddorp is vannacht een auto uitgebrand. In het Bunderbos heeft de auto vlam gevat. De politie houdt sterk rekening met brandstichting.

Inter Visual Studio / Kyrlian de Bot

Rond de klok van vijf was het raak: in het Bunderbos in Hoofddorp vloog een auto in brand. De politie gaat ervan uit dat de brand is aangestoken. "Technische oorzaak is niet voor de hand liggend, brandstichting is aannemelijk", zegt de politie. De eigenaar van de auto gaat volgens de politie aangifte doen. Buurtbewoners hebben geen verdachte omstandigheden gezien, maar als ze wat weten, zijn ze welkom tips te delen.

Alertheid

Want juist die alerte buurtbewoners zijn zo belangrijk. "Die kunnen tips geven die doorslaggevend zijn in het onderzoek", stelde criminoloog Anton van Wijk al eerder "Er zit enige tijd tussen wanneer een voertuig in brand wordt gestoken, en dat er een zichtbare brand is. Kijk goed naar de omgeving: wie loopt er rond? Wat voor mensen zie je? De aandacht gaat altijd uit naar de brandende auto, maar de omgeving vertelt je vaak meer."

Vaker raak