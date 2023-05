Schiphol belooft verbetering voor vrachtpersoneel: "Maar werkgevers aan zet"

Schiphol wil aan de slag om de arbeidsomstandigheden van het luchtvrachtpersoneel sterk te verbeteren. Dat zei vrachtdirecteur Joost van Doesburg van Schiphol na ontvangst van een zorgwekkend rapport over de veiligheid en gezondheid van de medewerkers. Van Doesburg plaatst wel een kanttekening: Schiphol is niet de werkgever van het vrachtpersoneel, dat zijn de afhandelingsbedrijven. Die zullen in de buidel moeten tasten.

Een vrachttoestel van Malaysia Airlines op Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

Vakbond FNV deed onderzoek naar de arbeidsomstandigheden van het vrachtpersoneel. Daaruit blijkt dat 1 op de 10 medewerkers het afgelopen jaar betrokken is geweest bij een ongeluk op Schiphol, met letsel of mentale schade als gevolg. Bovendien trekt het personeel aan de bel over de gezondheidsrisico's en de veiligheid bij de luchtvrachtafhandeling. 'Onzichtbaar' Het luchtvrachtpersoneel voelt zich onzichtbaar. Het afgelopen jaar was er veel aandacht voor de werkomstandigheden van de beveiligers en koffersjouwers, personeel dat voor en met passagiers werkt. Bij de beveiliging is er veel vooruitgang geboekt, maar de luchtvrachtmedewerkers zitten eigenlijk in hetzelfde schuitje als al het andere afhandelingspersoneel op Schiphol: daar zit nauwelijks schot in de zaak. Luchtvrachtpersoneel trok naar Schiphol om het onderzoeksrapport aan de directie aan te bieden. Het artikel gaat verder onder de video.

Vrachtpersoneel Schiphol luidt de noodklok - NH Nieuws / Doron Sajet

De opdrachtgevers van de afhandelingsbedrijven zijn de luchtvaartmaatschappijen. Die weigeren tot nu toe meer te betalen voor de diensten die ze afnemen. De beveiligingsbedrijven vallen onder Schiphol, dat wel bereid was meer te betalen. Toch denkt vrachtdirecteur Joost van Doesburg van Schiphol dat verbeteringen nodig zijn. "Sinds een jaar hebben wij een heel andere sociale agenda", zegt Van Doesburg tegen NH. "Die ziet veel meer toe op de arbeidsomstandigheden voor medewerkers die werkzaam zijn bij andere bedrijven. Wij kijken niet meer weg. Samen met de werkgevers willen we de situatie gaan verbeteren. Dat kunnen we alleen samen doen." Indruk gemaakt Jaap de Bie, campagneleider Schiphol bij FNV merkt op dat het rapport en schrijnende verhalen over werkongevallen, de angstcultuur en gezondheidsklachten indruk maakte op de Schiphol-directie. "De vraag is: wat wordt het vervolg", zegt De Bie. "Als het nodig is, staan we hier weer en met meer."