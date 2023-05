Amsterdamse snackmuur krijgt internationale roem door korte film: "Het is zo uniek"

Even een kaassouffleetje uit de muur trekken: voor ons is het de normaalste zaak van de wereld, maar voor wie niet in ons land woont kan het nogal een cultuurshock zijn. Het gaf filmregisseur Leonardo Cariglino in ieder geval genoeg inspiratie voor een korte film, genaamd Il Fait Beau, die volgende maand in wereldpremière gaat op het Tribeca Film Festival in New York.

230517_febofilm_nh - NH Nieuws

Leonardo Cariglino woont al jaren in Amsterdam, maar hij herinnert zich zijn eerste confrontatie met een snackmuur nog als de dag van gisteren. Dat was tien jaar geleden: "De eerste keer dat ik de Febo ontdekte kwam ik uit de Melkweg. Ik at mijn eerste burger daar en spotte een meisje achter de glazen deurtjes. Ze zag er niet heel gelukkig uit. Dat beeld is mij lang bijgebleven." Het gaf Cariglino de inspiratie voor een korte film, maar zijn plan werd toen afgewezen. Toen de coronapandemie uitbrak probeerde de filmregisseur het nog een keer, en deze keer met succes. "Iedereen zat geforceerd achter het raam naar buiten te kijken. Het deed me denken aan de glazen deurtjes van de snackmuur." Symbool voor ramen in de stad De korte film, genaamd Il Fait Beau, wat 'het is goed weer' betekent in het Frans en zich fonetisch laat lezen als 'FEBO', gaat over de Franse expat Jean. Hij is een buitenlander die net naar Amsterdam verhuisd is en nog niemand kent. Jean voelt zich eenzaam, besluit op zoek te gaan naar menselijk contact en belandt bij de FEBO. Daar ziet hij een medewerker, een vrouw, die de snackmuur weer aanvult en Jean eet zich een weg naar haar toe. "De snackmuur staat symbool voor ramen in de stad. Een van de eerste dingen die we leren als expats is dat de gordijnen overal open zijn en je in mensen hun appartement kijkt. Na een poosje realiseer je je dat het een soort blauwdruk is van wat je zou moeten hebben als expat om gelukkig te zijn", vertelt Cariglino.

De desbetreffende snackmuur