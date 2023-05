Toch moeten sluiten, ondanks Michelinster: "Ik wist het al toen we de ster kregen"

In april kregen ze nog een ster, een kleine maand later sluit restaurant Vanderveen de deuren. Waar ging het mis? Het zat hem volgens de eigenaar in een combinatie van factoren, waaronder de inflatie en een verrassend lastige locatie.

Loon naar werken. Zo voelt het voor eigenaar Thijs Koster en het personeel van restaurant Vanderveen als ze nog geen maand geleden een Michelinster krijgen. "Dat was natuurlijk fenomenaal", vertelt hij in zijn zaak, terwijl achter hem de voorbereidingen worden getroffen voor de komst van de eerste gasten. "Maar tegelijkertijd had ik letterlijk een gebroken hart."

Want hij weet dan al: het gaat niet meer. "En dan ga je ook nog denken: zouden we het niet tóch kunnen proberen?" Maar dat, zegt Koster nu zelf, is eigenlijk tegen beter weten in.

Gestegen lasten, dure locatie

Koster benadrukt dat er niet één reden is waarom hij de deuren sluit. Wel noemde hij in het persbericht de locatie van Vanderveen als 'ongeschikt'. Een opmerkelijke kwalificatie, want de Beethovenstraat in Zuid is één van de meest chique winkellocaties van Amsterdam.