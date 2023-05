Top 3 Europese foto's van AZ's clubfotograaf Ed van de Pol: "Brok in de keel"

Heel Alkmaar leeft toe naar de return van de Europese halve finale tegen West Ham United. De weg hier naar toe begon eind juli tegen het Bosnische Tuzla City. Ed van de Pol stond sindsdien bij elke wedstrijd achter het doel bij AZ. Met de clubfotograaf van de Alkmaarse club kijken we terug naar dit Europese seizoen aan de hand van drie momenten.

AZ-clubfotograaf Ed van de Pol op het Waagplein

"Hier gaat het gebeuren", opent Ed van de Pol het gesprek op het Waagplein. De geboren en getogen Alkmaarder doelt hiermee op de eventuele huldiging wanneer AZ de Conference League wint. "Ik heb er wel vertrouwen in, ondanks dat we vorige week verloren in Londen van West Ham United. Met Dani de Wit en Jesper Karlsson er weer bij, komt dat goed vanavond." "Brok in de keel" Tot nu toe speelden de Alkmaarders zeventien wedstrijden in Europa. Het eerste moment waar Van de Pol aan terugdenkt is de afscheidnemende Fredrik Midtsjo tijdens Tuzla City - AZ op 28 juli 2022. "Krijg ik toch wel een brok van in de keel." Tekst loopt door onder de video.

AZ-clubfotograaf Ed van de Pol over afscheidnemende Fredrik Midtsjo - NH Nieuws

"Plezier" Van de Noorse middenvelder gaan we door naar moment twee van Van de Pol. Dat was alweer ook nog in de voorrondes van de Conference League. Dundee United leek in eerste instantie een taaie tegenstander. In Schotland verloor AZ met 1-0, maar thuis gingen alle remmen los. Mede dankzij een zeer energieke en doeltreffende Dani de Wit. "Die man schreeuwt het uit van plezier." Tekst loopt door onder de video.

AZ-clubfotograaf Ed van de Pol over de intense vreugde van Dani de Wit - NH Nieuws

"Ontlading" Het laatste moment van Van de Pol gaat natuurlijk over de strafschoppenserie tegen Anderlecht. "Als ik ergens een hekel aan heb, dan zijn het penalty's." Gelukkig kwam het voor hem en de rest van AZ goed. Belangrijke rol was er voor Mathew Ryan. De Australische goalie stopte twee strafschoppen, maar grote man was toch wel Mexx Meerdink. De jonge spits schoot de beslissende penalty binnen. "Zo'n ontlading, niet normaal." Tekst loopt door onder de video.

AZ-clubfotograaf Ed van de Pol over de penaltyserie tegen Anderlecht - NH Nieuws

Bij de vorige halve finale in 2005 was Van de Pol al van de partij. "Dat was echt verschrikkelijk", is het eerste gevoel dat bij de fotograaf naar boven komt wanneer hij denkt aan de avond dat AZ op een haar na de finale van de UEFA Cup mist. "Al die huilende spelers, maar ik moest als fotograaf wel gewoon door. Van binnen baalde ik natuurlijk enorm." Vanavond krijgt AZ een nieuwe kans om de finale te halen van een Europees toernooi. "Ik heb er alle vertrouwen in."

Blijf op de hoogte NH Sport houdt je op de wedstrijddag op de hoogte via een liveblog. Daarin plaatsen onze verslaggevers alle ontwikkelingen vanuit de stad en het stadion. Blijf dus volledig up-to-date via ons liveblog!