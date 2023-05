Drukke avondspits vanwege Hemelvaart weekend, vooral rond Amsterdam staat het vast

Zoals al eerder aangekondigd, is het vanavond druk op de weg. De ANWB en Rijkswaterstaat waarschuwde vanochtend al voor een heel drukke spits vanwege het Hemelvaartweekend.

Vooral in de omgeving van Amsterdam is het druk. Door een dodelijk ongeluk eerder vandaag aan de Haarlemmerweg, wordt verkeer daar omgeleid. Ook tussen Zaanstad en Hoorn staat het vast. Bij knooppunt Purmerend-Zuid staat het verkeer zo een kwartier in de file.