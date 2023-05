Geen foto's van eerdere parkeerchaos: kermis in Heemstede mag gewoon doorgaan

Kermisliefhebbers kunnen ook dit jaar weer hun hart ophalen in Heemstede. De rechtbank in Haarlem heeft namelijk besloten dat het evenement op de Sportparklaan mag doorgaan. De kortgedingrechter vindt de bezwaren van tuincentrum Nijssen ongegrond.

Maar de chaos van vorig jaar voor de deur van zijn nering tegenover het parkeerterrein waar de attracties staan, hoopt hij geen tweede keer te beleven. Geparkeerde auto's van kermisbezoekers pal voor de ingang van zijn bron van inkomsten maakten het tuincentrum onbereikbaar voor zijn klanten. Vervelend, zo vlak voor Pinksteren, van oudsher een periode die veel geld in het laatje brengt.

Nijssen wilde voorkomen dat die situatie zich dit jaar zou herhalen. Hij stelde voor een verkeersregelaar in te zetten, maar de gemeente Heemstede vond dat een te dure grap. Omdat ze er niet uitkwamen, moest de rechter er gisteren aan te pas komen. Die oordeelde dat Nijssen zijn klachten slecht had onderbouwd. Zo ontbraken foto's van de door Nijssen beschreven parkeerchaos.

De gemeente Heemstede zegt in een reactie tevreden te zijn met de uitkomst van het kort geding. "Het is mooi dat de familiekermis kan doorgaan", zegt een woordvoerder. De kermis op de Sportparklaan in Heemstede is van 24 tot en met 28 mei.

Nijssen, een dag na de uitspraak: "We dachten vorig jaar dat de kermis éénmalig zou zijn. We hebben ons er aan geërgerd, maar dachten: het gaat voorbij. Daarom hebben we niets gefotografeerd."

Op de vraag of hij de camera nu wél in de aanslag heeft, zegt hij: "Ik vertrouw erop dat het niet nodig zal zijn en dat alle partijen, de gemeente, de organisator en ikzelf nu wat scherper zijn. Om volgend weer een kermis te hebben, is het belangrijk dat het volgende week goed verloopt."