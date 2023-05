Kijk omhoog! Klimmertjes veroveren Haarlem

Oplettende voorbijgangers zagen ze de laatste tijd her en der in de Vijfhoek in Haarlem opduiken: kleine mannetjes van staaldraad die regenpijpen en gevels beklimmen. Het blijkt het project Omhoog! te zijn van de Haarlemse kunstenaar Gert-Jan Kooren. Omhoog? Dat vraagt om tekst en uitleg.

We spreken met elkaar af op de Botermarkt in het centrum van de stad. Kooren komt aangewandeld met een dikke zonnebril op zijn neus en daaronder een grote glimlach. Aan zijn hand een fiets met een aanhanger waarop een grote ladder ligt. "We gaan er straks eentje ophangen", belooft hij.

Gert-Jan Kooren is een bekend gezicht in de stad. Velen kennen hem als bassist bij diverse bands, anderen kennen hem juist van de website uwverslaggeverterplaatse. Bij dat project liet hij teksten achter in de stad. Kooren: "In het dagelijks leven is zoveel bijzonders te zien. Op straat, in de kroeg, bij de bakker. Ik probeer dat in een gedichtje te vangen en dat hang ik dan op de plek van die gebeurtenis op."

Die gedichtjes hangen inmiddels al jaren in bijvoorbeeld een etalage van een bakker aan de Botermarkt en even verderop bij café Lokaal in de Koningsstraat. Kooren: "Het is mijn uitdaging om mensen op een andere manier naar hun omgeving te laten kijken."

Omhoog!

En zo ontstond ook het idee voor de draadstalen gevelmannetjes, vertelt de kunstenaar. "Dat had te maken met het thema van de Kunstroute in de Vijfhoek afgelopen weekend. Het thema was 'Hemelbestormers' en daar sluiten mijn mannetjes mooi op aan. Ik noem het zelf geen hemelbestormers, dat is te hoogdravend. Ik noem het Omhoog!, maar klimmertjes of mannetjes is ook goed."

In de Vijfhoek hangen inmiddels al zo'n vijftig klimmertjes. "Hoe meer, hoe beter", glimt Kooren. "Als je er één ziet, doet het je waarschijnlijk niets. Maar zijn het er meer, dan gaat het je opvallen. Dan ga je toch anders kijken als je door dit deel van de stad loopt."

