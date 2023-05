Scooterrijder in Amsterdam overleden na botsing met auto op kruising

Het ongeluk vond rond 14.00 uur plaats bij de kruising. De politie en de Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) doen onderzoek naar hoe het dodelijke ongeluk precies heeft kunnen gebeuren. Het is nog niet duidelijk wat de leeftijd is van het slachtoffer.

De automobilist is aangehouden door de politie. Een woordvoerder laat weten dat dat een standaard procedure is bij grote ongevallen. Vanwege het onderzoek is het kruispunt afgesloten. Het verkeer wordt zowel stad in als stad uit omgeleid door agenten.