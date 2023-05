Langere wachttijd voor strandgasten door tekort aan personeel paviljoens

Het wordt eindelijk lekker weer. De strandtenten hebben zin in een bruisende zomer, maar ervaren nu al stress door het nijpende personeelstekort. Bediendes, chefs, hulp in de keuken en barmedewerkers, ze zijn stuk voor stuk moeilijk te vinden. Dat zal het nodige geduld vergen van de strandgasten.

Isabel de Kip van strandtent Zus&Zo in IJmuiden sleept met grote reclameborden. Ze moet het vandaag allemaal zelf doen, op andere dagen heeft ze hulp van haar zus. "Personeel is moeilijk te vinden. We hebben onze menukaart daar al eerder op aangepast en kleiner gemaakt met minder gerechten", legt ze uit.

De Kip is sinds een jaar eigenaar. "We hadden vorig jaar grootse plannen, maar nu hebben we alleen een uitgebreide snackkaart. Je kunt hier goed eten, maar er staan alleen gerechten op die ik zelf kan maken. Mijn zus en ik staan zelf in de keuken en doen nog duizend dingen. Dat geeft stress, maar aan de andere kant weet je wat je aan je zelf hebt."

Gekkenwerk

De Kip ervaart vooral als het zonnig is stressvolle momenten. "Tijdens moederdag was het mooi weer en de jonge meiden waarmee we werken konden niet, want die hadden examens. Ineens zat het hele terras vol en we waren maar met z'n tweeën. Je gaat dan maar door."

Het liep volgens De Kip volledig in de soep. "Gasten liepen weg omdat het allemaal te lang duurde. We probeerden het uit te leggen, maar sommige bezoekers waren zwanger of hadden geen zin om te wachten. Op een gegeven moment kwamen er gelukkig vriendinnen langs en die hebben bijgesprongen en geholpen."