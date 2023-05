Hartogdag op Praktijkschool: "Goed zijn voor jezelf, een ander en de omgeving"

Bij zijn afscheid van De Praktijkschool in Grootebroek werd een dag in het leven geroepen: de Piet Hartogdag. Vernoemd naar de toenmalig directeur, die een duidelijk motto had: wees goed voor jezelf, een ander en de omgeving. En dat gebeurde woensdagmiddag, op vrolijke wijze.

Fred Beemsterboer staat gewapend met een stapel folders bij een standje op het schoolplein. Hij is als bestuurslid van Stichting Leergeld West-Friesland blij met het initiatief. "Ons motto is dat alle kinderen mogen meedoen. Wij proberen kinderen uit financieel kwetsbare gezinnen te helpen, op het gebied van sport, cultuur, hobby of schoolmateriaal. Denk aan een bijdrage van contributie of sportkleding."

Alle 180 leerlingen en ook de ouders zijn uitgenodigd. Zij kunnen middels een strippenkaart alle activiteiten afgaan. "De opbrengst gaat naar Stichting Leergeld. Er is best wat armoede in onze omgeving, ook op deze school. Maar toch rust daar vaak een taboe op. Tussen de gezelligheid van de spelletjes door, hopen we dat taboe te kunnen doorbreken."

Deze dag staat dit jaar in het teken van het sociaal-emotioneel welzijn van kinderen, "Het is een leuke middag, met veel sport en spel. Met als achterliggende gedachte dat iedereen er mag zijn en mee mag doen", zegt schooldirectrice Wieneke Roossien-Verweij.

Een luide schreeuw over het schoolplein trekt de aandacht: "De dansworkshop gaat beginnen!" Terwijl een groepje meiden reageert op de lokroep, wordt er verderop popcorn gemaakt, pannenkoeken gebakken, gevoetbald, geschilderd en ook kleding verkocht. Welkom op de Piet Hartogdag van De Praktijkschool in Grootebroek.

Het afgelopen jaar hielp Leergeld alleen in West-Friesland al zo'n 1.000 kinderen. "Mensen vinden het moeilijk om iets te vragen. Of om naar ons toe te komen. Eén op de twaalf kinderen groeit op in armoede. Dat betekent dat er in deze regio zo'n 4.000 kinderen moeten zijn, die wij zouden kunnen helpen. Maar wij vinden ze niet. En dat is jammer. Dus ik sta hier ook om naamsbekendheid te genereren."

Hij laat de naam van Sontje Hansen vallen, de talentvolle voetballer uit Hoorn, die volgend seizoen voor NEC uit Nijmegen speelt. "Hij stond bij een jeugdtraining van HSV Sport langs de kant, kon niet meedoen, zei hij. Uiteindelijk vertelde hij dat zijn moeder de contributie niet kon betalen. Dus hebben wij daarbij geholpen. En zie wat het heeft gebracht. Hij is ons succesverhaal."

Kamelenrace

Björn Schouten is ondertussen druk met het uitzetten van een veld, bedoeld voor de kamelenrace. Hij is als initiatiefnemer van het project School-maatjes nauw betrokken bij de organisatie. School-maatjes is er voor leerlingen die door middel van activiteiten meer sociale interactie krijgen. "We vieren het welzijn van de kinderen", zegt hij. "School-maatjes vindt hier op school plaats en we werden gevraagd om mee te helpen. Het leuke is dat vier School-maatjes hebben geholpen bij de organisatie."

Eén daarvan is Chamira (17). "We gingen iedere week met elkaar om tafel en overlegden dan wat we wilden organiseren. Ikzelf wilde graag een dansworkshop, omdat ik zelf ook dans. Het was erg leerzaam. Wat ik straks zelf nog ga doen? Op zoek naar een lekkere pannenkoek!"