Heemskerk en Uitgeest organiseren inloopavond over mogelijke locatie AZC

De twee gemeentes hebben het weiland tussen Tolhek en bedrijventerrein de Trompet voorgesteld als mogelijke locatie bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het is nog niet duidelijk of deze locatie ook door het COA en de provincie Noord-Holland wordt goedgekeurd. Dit wordt momenteel nog onderzocht. Het is ook nog niet duidelijk hoelang de beslissing nog duurt.

Ondernemers verdeeld

De ondernemers van het bedrijventerrein De Trompet zijn verdeeld in hun mening over de komst van de AZC. “Ik hoor het voor het eerst”, zegt ondernemer Sven. “Als ik sommige berichtgeving mag geloven, gaat de opvang van vluchtelingen lang niet overal goed, dus ben ik benieuwd naar de plannen.”

Rob, een andere ondernemer op het bedrijventerrein, is niet van plan te komen. "Ik denk niet dat ik daar invloed op kan uitoefenen”, zegt hij. “Ik maak me verder geen zorgen over de komst van de AZC. Ik snap dat gemeentes en provincies die keuzes maken en dat de mensen ergens opgevangen moeten worden. Maar dat het uiteindelijk geen oplossing is, is voor iedereen duidelijk die kan rekenen. Dit is een weg die niet houdbaar is.”

Ook Monique, medewerker van een bedrijf op De Trompet, ziet het niet zo somber in. “In principe hebben wij daar geen problemen mee natuurlijk. Als het nodig is, dan moeten we de mensen helpen. Maar ik zou me erin moeten verdiepen, wat dit verder gaat betekenen.” Of ze naar de informatieavond gaan, gaat ze nog bespreken met het hoofdkantoor.

Programma

De inloopavond is van 18.00 tot 20.00 uur in de kantine van Handbalvereniging DSS aan de Communicatieweg 2 in Heemskerk. Het programma:

18:00 uur: Inloop, ruimte om uw vragen te stellen en wensen, zorgen en ideeën te delen.

18:30 – 18:50 uur: Plenaire toelichting door wethouders Aad Schoorl en Jan Schouten.

18:50 – 20:00 uur: Ruimte om uw vragen te stellen en wensen, zorgen en ideeën te delen.

Aanmelden kan tot maandag 22 mei via [email protected] of telefonisch via 14 0251.