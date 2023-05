Huizer 'Zwerfinator' Dick Bos haalt zakken vol zwerfafval op

Dick Bos is 55 jaar oud, getrouwd, en woont al 23 jaar in Huizen. Van beroep is hij IT'er. Hij raakte geïnspireerd door de ‘Zwerfinator’, toevallig ook een IT'er van huis uit. De man achter de Zwerfinator, Dirk Groot, raapt en documenteert zwerfafval. Ook verzamelt hij alle nodige informatie om tot een gerichte aanpak van de achterliggende oorzaken van zwerfafval te komen.

Plastic soup

Omdat Dick in de coronaperiode veel tijd had en meer moest bewegen van zijn diëtist, kocht hij zijn eigen grijper en ging aan de slag. "Ik erger me wild aan dat rond waaiend plastic in mijn omgeving, via de sloot en de rivier in zee beland", zegt Bos over zijn motivatie. "Zo help ik mee aan het voorkomen van de 'plastic soup'."

Bos heeft zijn kantoor aan de Huizermaatweg in Huizen en de directe omgeving is dankzij zijn toedoen brandschoon. Maar als we even een paar minuten lopen naar het nabijgelegen grasveld met picknicktafel komen we al meer dan genoeg zwerfafval tegen.

De boodschappentas is al snel gevuld met zwervend plastic, lege blikjes energydrank, andere drankverpakkingen en snoeppapier. Dat noemen ze ‘hotspots’: het bekende afval als blikjes en plastic maar ook de beruchte plekken waar zwerfval zich verzamelt en vaak blijft liggen.