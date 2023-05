Overleden Marieke hielp jonge, vrouwelijke ondernemers, familie zet dat werk nu voort

De in 2021 op 57-jarige leeftijd overleden Marieke Dunselman-Grooff was meer dan de vrouw van Peter, met wie ze bakkerij Dunselman in Den Helder en Julianadorp runde. Ze was ook een steunpilaar voor jonge, vrouwelijke ondernemers, die haar vaak om advies vroegen. In haar vrije tijd schilderde ze graag. Die twee dingen worden nu gecombineerd: schilderijen en kleding van Marieke worden vandaag geveild. Met de opbrengst krijgen vrouwelijke ondernemers én kunstenaars uit de regio een steuntje in de rug.

Bastiaan van Schip

Nieuwediepers kennen Marieke van bakkerij Dunselman. Ze leerde haar man Peter kennen op school, toen ze 15, 16 jaar oud waren. Samen bouwden ze verder aan het familiebedrijf, dat onder hun leiding groter werd. Ze was regelmatig te vinden in de winkel, vooral op zaterdag. Toen in 2020 de nieuwe vestiging van de bakkerij aan de Beatrixstraat in Den Helder werd geopend, hing zij haar schilderijen op in de zaak. Een bakkerij en kunst, het lijkt een bijzondere combinatie. Maar dat is juist het unieke, vindt haar zoon Stef Dunselman (30). "Vlak voor haar overlijden hebben we de Marieke Dunselman Foundation opgericht. Die staat in principe los van de bakkerij, maar ze worden natuurlijk ook allebei duidelijk gelinkt aan mijn moeder." Helpende hand Hoewel de oprichting van de stichting pas bij haar uitvaart werd medegedeeld, heeft ze nog meegemaakt dat hij werd opgezet. "Toen ze nog leefde, hebben we gemerkt dat ze heel graag een helpende hand aan mensen gaf. Ze hielp onder andere jonge, vrouwelijke ondernemers. Vrijwillig coachte ze ze, gaf ze tips, maar soms was het ook niet meer dan een kort gesprekje." In de periode dat ze ernstig ziek was, kwamen de vrouwen die zij had geholpen bij haar langs. "We hebben mee genoten met de gesprekken met haar. Hoe ze hen had geholpen. We vonden dat we haar gedachtegoed moesten laten voortleven, dat vonden we iets heel moois." Tekst gaat verder onder de foto van een schilderende Marieke Dunselman.

Privéfoto

Met de stichting wil de familie Dunselman niet alleen vrouwelijke ondernemers helpen. "We hebben kunst eraan gekoppeld. Naast het bedrijf en haar gezin was schilderen haar grootste passie", vertelt Stef Dunselman. "En wij geloven in de kracht van kunst. Daarom willen we ook lokale kunstenaars een platform geven om gezien te worden. Bijvoorbeeld in de bakkerij. Hier hingen eerst alleen schilderijen van mijn moeder, maar we willen ook andere kunst ophangen." "Ons doel is dat de kunst met die van andere kunstenaars wordt gewisseld, als in een galerie. Uiteindelijk hopen we ook lege winkelpanden te kunnen vullen met kunst, al dan niet tijdelijk." Emotionele waarde Een deel van de door Marieke geschilderde kunstwerken, en ook kleding van haar, wordt vandaag geveild. Niet alles. "We hebben er als een familie een keuze in gemaakt. Waar een herinnering en emotionele waarde aan zit, zoals haar laatste schilderij van een regenboog, die houden we. Het zal ongetwijfeld een emotionele dag worden, maar hoe mooi is het dat we haar nalatenschap kunnen verspreiden? Dat wat zij heeft gedragen, waar ze van heeft gehouden of heeft opgehangen, opnieuw een plekje krijgt. Zo leeft ze toch een beetje door." Dunselman vervolgt: "En met de opbrengst van de veiling kunnen wij in haar gedachte weer andere mensen helpen. De eerste steun hebben wij gegeven aan Studio Kelly Sue, een jonge onderneemster met een interieurzaak in Hippolytushoef."

De veiling is vanmiddag in de tuin van de familie Dunselman, aan de Borneolaan 8 in Den Helder. Inloop is vanaf 13 uur, de veiling begint om 13.30 uur. Veilingmeester is Nicolai Grooff, de broer van Marieke. "We verwachten veel mensen", zegt Stef Dunselman.

Privéfoto