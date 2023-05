Wordt leegstaande parkeertunnel in Zuidoost een tijdelijke ravebunker?

Een ondergrondse discotheek, poppodium, festivallocatie of toch een expositieruimte? De gemeente wil van een leegstaande betonnen parkeertunnel in de buurt van de Johan Cruijff Arena een tijdelijke plek voor nachtcultuur maken. De gemeente is naar mensen op zoek die 'De Tunnel' tot leven kunnen brengen.

Op het grasveld naast het stadion en de AFAS Live verrijst over een een aantal jaar project Eleven Square, een district met woningen, kantoren, winkels, eettentjes, een theater en een hotel. Onder dit project komt ook een parkeergarage. De tunnel is de inrit naar die parkeergarage.

De inrit is eerder klaar dan het gebouw, waardoor de tunnel nog twee tot drie jaar leegstaat. De tunnel, met 410 vierkante meter buitenruimte en 475 vierkante meter binnenruimte, heeft weinig faciliteiten maar biedt volgens de gemeente veel mogelijkheden.

Karakter van Zuidoost

Samen met bouwcombinatie OMC is de gemeente op zoek naar een partij die 'een inspirerend programma kan ontwikkelen, realiseren en exploiteren'. Het is de bedoeling dat het programma aansluit bij het aanbod in de omgeving en bij het karakter van Zuidoost, bijvoorbeeld bij de lokale cultuur en muziek. "Maar het is ook vernieuwend en verrijkend vergeleken bij het bestaande aanbod."

Een speciale selectiecommissie gaat de plannen beoordelen en kiest uiteindelijk een winnaar. Bij de keuze van de juiste partij wordt gekeken naar een aantal voorwaarden. Wie een goed idee heeft, kan zich tot 16 juni via de website van de gemeente inschrijven.