Jubileum 40MM: Teresa uit Venhuizen loopt ook deze vijftigste editie mee

De 40MM in Venhuizen viert dit jaar een groots jubileum. De wandeltocht, waarbij deelnemers gesponsord kunnen worden voor het aantal kilometers dat zij lopen, bestaat namelijk vijftig jaar. Inwoonster Teresa Schouten liep tijdens alle voorgaande edities mee en zal ook zaterdag weer van de partij zijn. "Het is echt een evenement van het hele dorp."

Al sinds de start van het wandelevenement loopt de 57-jarige Teresa uit Venhuizen maximaal 40 kilometer door haar dorp. "Mijn oom Klaas Tol is een van de initiatiefnemers en organisatoren van de 40MM, samen met mijn nicht Ria", licht de inwoonster van Venhuizen toe. "Dus als familie konden we natuurlijk geen 'nee' zeggen. Ook hebben zij verschillende scholen en scoutinggroepen aangesproken om mee te doen. Het hele dorp werd erbij betrokken."

Vlaggen uit in Venhuizen

Het eerste jaar liep de toen 7-jarige Teresa nog tien kilometer. Een jaar later was dit 32 kilometer, en bij haar derde deelname liep ze voor het eerst de volledige 40 kilometer van de sponsortocht. "Ik weet van de eerste keer dat ik het heel vervelend vond steeds te moeten stoppen, omdat er iemand losse veters had. Het jaar erop ben ik samen gaan wandelen met buurmeisjes en konden we doorlopen."

Teresa vindt het leuk dat veel familieleden en dorpsgenoten meelopen met de tocht door Venhuizen. En dat veel inwoners langs de route staan om de deelnemers aan te moedigen, of water aan te geven. "Het dorpsgevoel is heel groot tijdens de 40MM. Iedereen is enthousiast en overal worden er vlaggen uitgehangen."

Daarnaast vindt Schouten het mooi dat er van het opgehaalde geld bij de wandeltocht niets 'aan de strijkstok' blijft hangen. "Het bedrag dat bij elkaar gelopen wordt, komt ook echt bij de goede doelen terecht", vertelt ze. "Dat vind ik heel belangrijk."

Jubileumeditie

In al die jaren heeft Teresa nog nooit een editie gemist. Zelfs toen het evenement niet door kon gaan vanwege de coronapandemie, besloot ze om op de zaterdag na Hemelvaartsdag te gaan lopen.

Echt specifiek trainen voor de 40MM, doet Teresa niet. Wel wandelt ze veel in haar vrije tijd en ook op vakanties. Voor Schouten is het meedoen aan het evenement in Venhuizen belangrijker dan de volledige tocht te lopen. "Toen ik kleine kinderen had heb ik een paar jaar 10 kilometer gelopen", laat ze weten. "De meeste jaren lukt het in ieder geval de 32 te halen. Veertig kilometer lukt ook wel maar is vooral een mentale kwestie. Voor het jubileum heb ik extra motivatie om de volledige afstand te lopen."

