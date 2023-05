De Koperen Kraan in Bussum slaat andere weg in: eerder sluiten en alleen 30-plussers

De Koperen Kraan is misschien wel de bekendste kroeg van het Gooi. Waar de kroeg voorheen na schooltijd volzat met jongeren, zijn die nu een stuk minder in de Kraan te vinden. Hierdoor is er gekozen voor vernieuwing. Vanaf 30 juni gaat de Kraan op de schop. De kroeg sluit eerder, er worden thema-avonden georganiseerd en de focus komt op het café te liggen.

Uitgaan bij De Koperen Kraan in Bussum is al tientallen jaren een begrip in het Gooi. Kroegeigenaar Michiel Craandijk merkt toch dat uitgaan in de omgeving de laatste jaren is veranderd en speelt hierop in.

Eerder sluiten

Volgens Craandijk is het bijna onmogelijk om nog voor een normale prijs personeel en een portier te regelen in het weekend. Hierdoor was er al een entreeprijs ingesteld van tien euro waar jongeren twee muntjes consumptie en garderobe voor terugkrijgen.

"De huidige generatie werkt niet en heeft daarom geen geld om uit te geven aan uitgaan. Daarbij is alles duurder geworden. Waar voorheen een biertje 1,60 was, is de prijs nu rond de drie euro. Als je voor zes euro per uur in de supermarkt werkt kan je net twee drankjes halen", laat Craandijk weten. Hij heeft lang nagedacht om een goed concept te bedenken voor de kroeg en heeft ervoor gekozen om een aantal aanpassingen door te voeren.

Wie nog graag elk weekend tot laat aan de lampen hangt in de kroeg, moet snel zijn. De sluitingstijd van De Koperen Kraan wordt aangepast van 4.00 uur naar 1.00 uur. Alleen voor kerst wordt een uitzondering gemaakt: "Voor zo'n groot en bekend feest blijf ik nog wel open tot 4.00 uur 's nachts.''

Nostalgische avonden

Een ander idee is om thema-avonden te organiseren. Een voorbeeld hiervan zijn avonden voor alleen vaders en zonen of moeders en dochters, zodat beide generaties weer samen een nostalgische avond kunnen beleven in de kroeg. "De 30-plusborrel op de laatste vrijdag van de maand is nu al een groot succes. Ik zou dit ook graag willen uitbreiden door oesters te serveren en een zanger te regelen."

Ook zijn er plannen om de focus te leggen op het eten in het café. Door de eetgelegenheid uit te breiden kunnen jong en oud zich hier samen verenigen. Vanaf 30 juni 2023 is het zover en slaat De Koperen Kraan deze nieuwe weg in.