Fractie Tonnaer wil uitsluitend sociale huur- en koopwoningen op gevangenisterrein

Op de plek van de gesloopte gevangenis in Zwaag wil Fractie Tonnaer dat er uitsluitend sociale huur- en koopwoningen komen, schrijven zij in een brief aan het college. Dit in plaats van de standaard vaststaande verhoudingen tussen goedkoop, duur en middeldure bouw. "Het is een unieke kans om in één keer het aantal sociale huur- en koopwoningen te vergroten en een groot aantal mensen met een laag inkomen aan een huis te helpen."

Uit een informatiebijeenkomst is naar voren gekomen dat er op het leegstaande gevangenisterrein in Zwaag zo'n 150 flexwoningen komen voor Oekraïense vluchtelingen. Daar heeft de lokale fractie, Fractie Tonnaer, niks op tegen, maar ze pleiten er wel voor om te bouwen 'voor iedereen die op zoek is naar een sociale huur- en koopwoning'.

Het leegstaande gevangenisterrein in Zwaag - NH Media / Chantal Bos