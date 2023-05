45 Oekraïense weeskinderen verhuizen naar Grootebroek: "Hulp gezocht"

In juni verhuizen 45 Oekraïense kinderen naar het voormalige weeshuis De Schuilhoeve in Grootebroek. Sinds de oorlog in Oekraïne uitbrak, worden zij in Nederland opgevangen. Maar het pand waar ze nu nog zitten, wordt gesloopt. Het gaat om kinderen met een lichamelijke en verstandelijke beperking of die door omstandigheden niet bij hun ouders kunnen wonen.