De 6 leukste, gratis evenementen op Hemelvaartsdag

Ga eropuit! We zijn op Hemelvaartsdag gezegend met prachtig weer en een mooi activiteitenaanbod in Noord-Holland. Van muziek- tot culinaire festivals. Voor jong en oud. NH zocht de zes leukste evenementen voor je uit. En het lijstje wordt nog mooier, want de toegang is volledig gratis!

Luciano de Boternan

1. Rollende keukens Laat je tong maar rollen over de lekkerste gerechten tijdens het culinaire festival Rollende Keukens. Op deze 15de editie van het grootste openluchtrestaurant van Nederland kan je kennismaken met verschillende wereldkeukens, nippen van internationale wijnen en speciaalbieren, luisteren naar live muziek en genieten van elkaar.



Waar: Westerpark - Amsterdam





2. Klaphekfestival: British invasion



Je oren krijgen op dit festival een portie muziek van bands uit Engeland van vroeger en nu. Hot Stuff, Old Spice en Spotted Dick zijn enkele muzikanten die het podium beklimmen in het Boelenspark in Volendam. En zoals elk goed festival betaamd zijn er tal van foodtrucks, een vermakend kinderprogramma en verfrissende drankjes. Waar: Boelenspark - Volendam

3. Mokum in Schagen

Warm je stembanden maar op voor dit gezellige meezing festijn in Schagen. Je hoeft geen nachtegaal te zijn om mee te zingen met de mooiste smartlappen en grootste Amsterdamse liederen. Iedereen is welkom. Artiesten als Henk Naber en Vester Weert staan op het podium en tonen alvast hoe het moet.



Waar: Noordzijde van de markt - Schagen 4. Café Moer Open Mic Ben je een muzikaal talent en wil je graag je creatie laten horen aan een publiek? Meld je dan snel aan voor het Café Moer Open Mic evenement want er zijn maar 10 plekken. Ben je niet geboren met muzikale genen, maar ben je wel een grote muziekliefhebber? Kom dan langs met vrienden en ontdek nieuw muzikaal talent. Waar: Café Moer - Amsterdam

5. Lieve Hemel Festival Niet St-Pieter aan de hemelpoort, maar muzikanten als Yori, Gerson, Nol Havens & Anouk Dorfmann staan je op te wachten op het “Lieve Hemel Festival” in Den Helder. Wil je graag je ogen ook de kost geven, dan kan je met twee personen tegelijkertijd (en dat is ook het maximum) een film kijken bij de antieke bakfiets van Bakkie Bike Cinema, de kleinste bioscoop van Nederland. Kinderen kunnen aanschuiven bij de gloednieuwe voorstelling Fata Morgana van Hilaria of heerlijk creatief aan de slag gaan met kunstenares Geertje Tjalma en wolkenmannetjes maken. Kortom, een divers programma in de Noordkop.



Waar: Fort Westoever - Den Helder

