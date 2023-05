Weespersluis krijgt extra scholen, kinderopvang en huizen, maar geen betaald parkeren

De nieuwbouwwijk trekt steeds meer jonge gezinnen aan. Zo veel dat de gevestigde kinderopvangbedrijven die toeloop niet aankunnen. Het leidde al in 2019 tot de oprichting van de actiegroep De Kleine Weespers, opgezet door twee vaders die net in Weesp waren komen wonen en aandacht wilden vragen voor het nijpende tekort aan kinderopvang.

Om dit probleem voor te zijn, gaat de gemeente beginnen met de bouw van een school met plek voor kinder- en naschoolse opvang. "De gemeente wil namelijk dat de voorzieningen op orde zijn voordat er nog meer mensen in de wijk komen wonen", zo schrijven ze.

Zorgen

De bestuurscommissie van Weesp had zorgen over de plannen en bracht eerder een negatief advies uit aan het college. Daarnaast zijn bewoners bezorgd over de druk op de kinderopvang en basisscholen en het betaald parkeren. Daarom past de gemeente het idee over betaald parkeren aan en gaan ze eerst de daadwerkelijke drukte monitoren.

De reden voor de gemeente om toch in te stemmen met de plannen voor extra woningen, is omdat deze volgens de gemeente hard nodig zijn in Weesp en Amsterdam.

Verdeling

De verdeling van de woningen komt neer op 120 huurappartementen, waarvan 60 sociale en 60 middeldure huur. Er komen 90 woningen in de vrije sector huurappartementen. En 390 koopwoningen worden er gebouwd. De nieuwe buurten krijgen dezelfde stijl als de rest van Weespersluis.

Voor de start van de plannen moet eerst een nieuw bestemmingsplan worden gemaakt. Daarnaast moet het terrein nog bouwrijp worden gemaakt. Dus op zijn vroegst gaat in 2026 de eerste schop in de grond.