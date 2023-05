Nico Weijers kapt ermee: "Ik ben pas 77, maar het wordt wel tijd, vind ik"

Het is druk in de zaak, deze woensdagmiddag. Herenkapper Nico Weijers aan de Pieter Kiesstraat in Haarlem knipt de laatste trouwe klanten en daarna sluit de zaak. Nico gaat na ruim een halve eeuw met pensioen.

Kapper Nico Weijers - NH / Rob Wtenweerde

Een rijtje van wat oudere heren zit braaf te wachten tot ze aan de beurt zijn. Het is gezellig druk en er hangt een vrolijke sfeer. Toch is het de laatste keer dat de mannen door Nico worden geknipt. "Iedereen wil zich nog een keertje laten knippen", lacht Nico. "Al zijn ze veertien dagen geleden nog geweest, ze komen toch afscheid nemen met een laatste knipbeurt." Dolly Dots Weijers zit al 43 jaar op de huidige plek: "We zijn hier in maart 1980 begonnen. De zaak werd toen geopend door de Dolly Dots. Dat was een groot feest! Straks om 17.00 uur zwaai ik de laatste klant uit. Weet je: ik ben inmiddels 77 jaar. Iedereen vindt dat het wel tijd wordt om met pensioen te gaan. En dat vind ik zelf eigenlijk ook wel." "We gaan de zaak straks rustig opruimen en dan zien we wel verder", vervolgt Nico. "Een wereldreis of zo is niets voor ons. Drie weken Frankrijk is meer dan genoeg." Tekst gaat door onder de foto.

Een van de laatste klanten van Nico - NH / Rob Wtenweerde

Op de vraag of hij een echte buurtkapper is, schiet Weijers in de lach. "Nee hoor, gelukkig niet! Als ik het alleen van de buurt moest hebben, nee. Ik werkte sinds 1969 bij een hele bekende kapper in de Kleine Houtstraat. Toen ik voor mezelf kwam, gingen veel klanten met me mee."

"Ik heb een computergeheugen, ik weet van iedereen hoe ze geknipt willen worden" Nico Weijers