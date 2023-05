Felice (19) wil dat meer jongeren gaan bridgen: "Bridgen is helemaal niet saai"

De 19-jarige Felice Starreveld zit regelmatig tussen de 70-plussers, want ze is dol op een spelletje bridge. Ze is dan ook vaak te vinden in Koog aan de Zaan bij Club Koog. Jaap van der Jagt, bestuurder van de club, is erg blij met de jonge speler en hoopt dat Felice meer jongeren enthousiasmeert. Jaap: "Ik heb zelf zes kleinkinderen en die probeer ik allemaal binnen te krijgen, maar het lukt niet."

Meer jongeren moeten bridgen! - NH Nieuws / Kim Koghee

Bridge is een denksport waarin je samen met de persoon tegenover je speelt. Je wint het spel als je de meeste rondes heb gewonnen. Je wint een ronde als jij of je teamgenoot de hoogste kaart spelen van een gekozen symbool. Dit symbool wordt dan gekozen door de speler die de vorige ronde had gewonnen. Jaap is enorm blij dat Felice meespeelt. "Hoe meer jongeren komen bridgen, hoe geweldiger dat is." Het is bijzonder dat de tiener meedoet met het spel. "De gemiddelde leeftijd ligt boven de zeventig jaar." Jaap hoopt dat er meer jongeren zoals Felice mee gaan doen met bridgen. "Ze weten niet wat het is dat bridgen. Ze zouden het een keer moeten proberen, een paar keer spelen en dan zijn ze zeker helemaal verkocht." Oude mensen spel Bridgen wordt vaak gezien als een spel dat oudere mensen spelen, maar Felice vindt dat een achterhaald beeld. "Bingo is ook een typisch spel dat oudere mensen spelen. Nu snap ik nog ergens dat het saai is, maar bridgen is helemaal niet saai", vertelt Felice enthousiast. Tegen haar vrienden praat ze ook veel over het spel. Soms willen ze wel mee, maar dan merkt Felice toch dat ze dingen vertelt die het spel minder leuk laten lijken. "Wat ben in nou aan het doen, zit ik hier nou mijn eigen passie af te kraken?", denkt ze dan. Felice hoopt, net als Jaap, dat er meer jongeren het spel willen spelen. "De bridgewereld is niet zo groot, dus ik ken eigenlijk wel iedereen onder de dertig." Tekst gaat door onder de foto's

Bied kaarten in Bridge Kim Koghee

Een hand kaarten Kim Koghee

Felice speelt vaak bridge op de club, maar ook thuis kan ze genieten van het spel. "Mijn zusje speelt enige in ons gezin geen bridge. Dat komt omdat ze het vervelend vindt dat we snel discussiëren. Ik voel me er wel een beetje schuldig over", zegt Felice lachend. Toch vindt de 19-jarige het jammer dat haar zusje en veel jongeren het spel niet spelen. Met liefde speelt ze iedere avond een spelletje, al moet ze wel bekennen dat ze soms kiest voor een feestje in plaats van een discussie. Beetje geluk Jaap en Felice lijken het eens te zijn over het allerleukste is aan bridgen. "Een goede deal maken om zo mooi te kunnen winnen en soms is het wel mooi om je tegenstander op het verkeerde been te zetten", aldus Jaap. Felice vindt het spel ook leuk omdat je er een beetje geluk bij moet hebben. "Bij schaken kan je niet winnen van een hele slimme speler, maar bij bridge kan dat wel."