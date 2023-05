Nieuw festival Skik in Dirkie moet weer zorgen voor wat reuring in Dirkshorn

Al jaren is er weinig te beleven in Dirkshorn en daar moest verandering in komen, vonden Henk Blankendaal en vijf vrienden van hem. Ze zetten daarom een nieuw festival op en vandaag is de eerste editie: Skik in Dirkie. "Iedereen is laaiend enthousiast over het idee", vertelt Blankendaal. "We willen het doorzetten en het volgend jaar ook organiseren."

Skik betekent 'pret' en 'plezier' in het Westfries en Dirkie is kortaf voor Dirkshorn. En dat is ook precies wat Henk Blankendaal, Rico Korver, Bram Strijbis, Cees Haanebrink, Chris Moerland en Olaf Peters voor ogen hebben. Geen vervanging van het populaire Straatfestival, dat in 2019 ter ziele ging, maar een nieuw festival. Met muziek en gezelligheid voor het hele dorp. Eigenlijk lag het plan voor Skik in Dirkie al veel langer op de plank. In 2008 werd al geprobeerd het op poten te zetten, maar de recessie gooide toen roet in het eten. Sinds het Straatfestival is gestopt, is het rustig geworden in het dorp, merkte Blankendaal. En dat was reden het plan toch weer uit de kast te trekken. "Dirkshorn was een bruisend dorp, maar er is nu niets meer. We willen weer nieuw leven in het dorp blazen en zijn dit daarom begonnen." Tekst gaat verder onder de foto.

De organisatie van Skik in Dirkie op de plek waar het festival gaat zijn. - Privéfoto

Op de kanovijver aan de Koetenburgweg in Dirkshorn komen pontons te liggen. Vanaf die pontons treden vandaag vanaf 12.30 uur diverse artiesten op. Eerst twee koren, daarna onder meer cover-, blues- en rock-'n-rollbands. "Het moet voor elke leeftijd leuk zijn." Bijna uitverkocht Het publiek kan op het tegenover gelegen grasveld staan en luisteren naar de muziek. De kaartjes kosten 10 euro per stuk, er zijn er 500 en ze zijn bijna allemaal uitverkocht. "Maar waarschijnlijk kun je ook aan de poort nog wel een kaartje krijgen", zegt Blankendaal. "De oudere mensen zullen vermoedelijk eerder weggaan, terwijl het festival tot 0.00 uur duurt. We zullen ter plekke kijken hoeveel mensen er dan nog in kunnen." Het feest is hoe dan ook nu al geslaagd, vindt Blankendaal. "Iedereen is laaiend enthousiast, er wordt weer wat gedaan.. We willen geen massaal festival, maar als het aanslaat willen we hier volgend jaar wel mee door. Misschien ook wel iets uitgebreider met een marktje."