Geschoten bij tankstation in Landsmeer, politie houdt twee verdachten aan

Bij een tankstation aan de IJdoornlaan in Landsmeer is vanmorgen rond 11.30 uur geschoten. De politie heeft twee verdachten aangehouden en een auto in beslag genomen die mogelijk betrokken was.

Schietpartij IJdoornlaan Landsmeer Inter Visual Studio / Sander Disselkoter

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er nog veel onduidelijk is. "Het heeft er alle schijn van dat er is geschoten", bevestigt hij. "Er zijn meerdere mensen met de auto richting Amsterdam gevlucht." Bij het tankstation langs de A10 heeft de politie een iemand aangehouden. Later heeft de politie ook een tweede verdachte weten aan te houden. De politiehelikopter zoekt mee naar de andere verdachten. Op de parkeerplaats van het tankstation heeft de politie een onderzoek opgezet. "Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt", zegt de woordvoerder. "We hebben nog niet alle betrokkenen in beeld." Speurhonden zoeken naar sporen op de parkeerplaats. Tekst gaat door onder de tweet.

