Geschoten bij tankstation in Landsmeer

Bij een tankstation aan de IJdoornlaan in Landsmeer is vanmorgen rond 11.30 uur geschoten. Voor zover de politie nu weet, is er niemand gewond geraakt.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er nog veel onduidelijk is. "Het heeft er alle schijn van dat er is geschoten", bevestigt hij. "Een partij is met de auto richting Amsterdam gevlucht." Bij het tankstation langs de A10 heeft de politie een iemand aangehouden.

De politie is bij het tankstation en is bezig het onderzoek op te zetten. "Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt", zegt de woordvoerder. "We hebben nog niet alle betrokkenen in beeld."

Later meer