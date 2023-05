De Peiling: vrije dagen, zoals Hemelvaartsdag, zijn niet meer van deze tijd

Morgen is het weer Hemelvaartdag, na Pasen opnieuw een vrije dag. Dat betekent dat half Nederland zich nog lekker een keertje kan omdraaien in de ochtend. Maar is dat nog wel van deze tijd, in onze 24-uurseconomie?

Morgen ligt half Nederland weer een dagje stil, want we hebben weer een officiële feestdag. Zo vlak na Pasen en vlak voor Pinksteren, voelt Hemelvaartdag misschien als een vrij willekeurige dag tussendoor. Gelukkig is het woord 'Hemelvaart' duidelijker dan 'Kerst' of 'Pasen': christenen vieren dat Jezus opsteeg naar de hemel.

Er is geen wet die heeft vastgelegd dat de baas vrij moet geven op feestdagen. Toch staat in veel arbeidsovereenkomsten en cao’s dat werknemers op Hemelvaartsdag niet hoeven te werken. Maar zijn al die vrije dagen met een 24-uurseconomie nog wel van deze tijd?

We zijn geen koploper in vrije dagen. In totaal kent Nederland slechts elf nationale feestdagen, waaronder Kerst, Pasen en Pinksteren. Geniet er daarom extra van morgen!