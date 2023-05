Raad van State: Gooise Meren moet opnieuw besluiten over openbaar maken geheime afspraken

De gemeente Gooise Meren heeft onvoldoende reden om de afspraken over de bouw van de Muidense woonwijk geheim te houden. Dat oordeelt de Raad van State na een juridische strijd van NH. De gemeente moet binnen zes weken opnieuw een besluit nemen of de tot nu toe geheimzinnige afspraken openbaar mogen worden.

NH Nieuws is al acht jaar bezig om de geheime afspraken tussen de gemeente Gooise Meren en projectontwikkelaar KNSF openbaar te krijgen.

Vandaag oordeelde de Raad van State dat de gemeente Gooise Meren niet voldoende kan onderbouwen waarom die overeenkomst geheim moet blijven. De Raad van State vernietigt daarmee een eerdere uitspraak van de rechter. De rechtbank Midden-Nederland gaf de gemeente Gooise Meren vier jaar geleden nog gelijk.

Het besluit van de Raad van State betekent niet dat de overeenkomst onmiddellijk openbaar wordt. De bal ligt nu bij de gemeente Gooise Meren: zij moeten binnen zes weken een nieuw besluit nemen over de geheimhouding van de overeenkomst.

Volgens de projectontwikkelaar zou openbaarmaking tot 'onevenredige benadeling' van KNSF leiden. De overeenkomst, die in 2012 werd gesloten, bevat onder andere de financiële afspraken tussen de gemeente en de projectontwikkelaar over de bouw van de wijk de Krijgsman in Muiden.

Schadeclaim

Over die wijk is de afgelopen jaren een hoop te doen geweest. Zo streden veel inwoners van Muiden tegen de bouw van 1.350 woningen. Ook de gemeenteraad probeerde jaren om de bouw van de wijk tegen te houden, maar ging nadat KNSF dreigde met een historische hoge schadeclaim van 360 miljoen, toch akkoord.