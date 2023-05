Burgemeester en wethouders Heemskerk treden eenmalig op als band: "Dat wordt nog even oefenen"

Een wel heel opmerkelijk optreden vindt vanavond plaats in Podium Laurentz. Dan speelt de 'B&W-band', de gelegenheidsband die uit de burgemeester en wethouders van Heemskerk bestaat, eenmalig tijdens de eindvoorstelling van de plaatselijke popcursus. "Een band is een groot woord, maar wij staan allemaal met een instrument in ons handen", grapt Alexander Luijten, burgemeester van Heemskerk.

De wethouder zit voor het eerst achter een drumstel. "Mijn zoon speelt op de drums, dus dat wilde ik wel proberen. Zo'n ritme tikken is niet zo heel ingewikkeld, maar met verschillende handen en voeten tegelijk... Dat wordt nog even oefenen."

Met burgemeester Luijten op gitaar, wethouders Aad Schoorl achter de drums, Ron Suanet als zanger, Piet Burgering op basgitaar en Frans Mencke op de toetsen is het een bont gezelschap. "Alleen Alexander had voorheen wel eens wat gespeeld en Frans ook. Daar hebben we wel steun aan, maar voor de rest is het totaal nieuw", vertelt Schoorl

De avond is ter promotie van de aankomende popcursus, die voor corona al regelmatig werd georganiseerd door het Cultuurhuis. In drie maanden worden cursisten klaargestoomd om als band op te treden en in het verleden werden de avonden altijd goed bezocht door publiek. "Die waren altijd ontzettend succesvol en niet alleen bij deelnemers, maar ook bij het publiek. Het resultaat na drie maanden oefenen was fantastisch", aldus Schoorl.

Na corona is de populariteit en bekendheid van de popcursus enorm afgenomen en daarom organiseren ze vanavond een speciale avond met de "B&W-band', diverse voormalige popcursusbandjes en een afterparty met de coverband SeriousFun, om zo de cursus nieuw leven in te blazen. "We willen graag het initiatief ondersteunen en zorgen dat het meer aandacht krijgt na corona. Ze hebben ons benaderd om op die manier meer publiek te trekken", legt Suanet uit.

Jongensdroom

Afgelopen dinsdag hebben de mannen welgeteld een uur gerepeteerd. Dus de zenuwen zitten er goed in. Toch is het voor sommige bandleden stiekem een jongensdroom die uitkomt. "Cesar Zuiderwijk, drummer van de Golden Earring, is mijn grote held. Drummers zijn altijd wel mensen waar ik op let. Die vind ik zo stoer", zegt Schoorl.

Luijten: "Iedere jongen wilde vroeger profvoetballer of gitaarheld worden. Dat gold ook voor mij." Maar voor Suanet ligt dat toch iets anders: "Nee, echt niet. Je kan het zang noemen, maar ik denk dat ik beter niet mijn zangkunsten kan laten horen vanavond", lacht hij.

Plankenkoorts

Toch waren de leden van het college bijna allemaal wel enthousiast over het idee van de band. "Uiteindelijk staat het doel voorop en iedereen begrijpt dat als er een college staat, dat het kwaliteit op een ander vlak zal liggen", zegt Suanet.

"We doen mee omdat de popcursus het verdient om gesteund te worden", vertelt Luijten. "Dan zijn we daar best wel voor te porren. Alhoewel, als je met een instrument staat, dan is het misschien ook nog wel beetje eng, maar het plezier overheerst. Het is heel leuk dat we daar met z'n allen staan. We willen uitstralen dat je nooit bang moet zijn om fouten te maken. We hopen alleen dat voor vanavond de plankenkoorts niet gaat overheersen."

De presentatie vanavond begint om 21:00 in Podium Laurentz.