Franx wil maatregelen tegen snelvarende jeugd Enkhuizen: "Meer bevoegdheden boa's"

Het is ieder jaar een terugkerend probleem: te snel varende jeugd op de (binnen)wateren in West-Friesland. Zo ook in Enkhuizen, waar racende jeugd de walkanten rondom De Vest en Kadijken kapot vaart. De politiek roept op tot actie en wethouder Jan Franx ziet bij de handhaving een belangrijke rol voor boa's weggelegd. "Daar ligt een kans."

De snel varende jeugd zorgt bij veel bewoners voor ergernis en brengt schade toe aan de natuur. De politiek in Enkhuizen trekt nu aan de bel. "Ze gebruiken de prachtige vaarroutes in de binnenstad van Enkhuizen als wedstrijdwater. Dit zorgt voor overlast en gevaarlijke situaties op het water", zegt raadslid Rick Franx (EV!). Hij wil dat de gemeente Enkhuizen actie onderneemt en vaker controles uitvoert.

De gemeente erkent het probleem. "Dit speelt niet alleen in Enkhuizen, maar in de hele regio", aldus wethouder Jan Franx. Hij wijst ook naar de rol van de ouders. "Er ligt ook een verantwoordelijkheid bij de ouders, die ze erop aan kunnen spreken. Als je je niet gedraagt, dan gaat het bootje weer de scheur in. Dat mis ik nog een beetje, er wordt te gemakkelijk naar de gemeente en politie gewezen."

Racende vaarjeugd

Franx ziet in de strijd tegen de racende vaarjeugd een belangrijke rol weggelegd voor boa's. Zij kunnen op dit moment (nog) niet op het water handhaven. De wethouder pleit dan ook voor een uitbreiding van de bevoegdheden, wellicht in samenwerking met de SED-gemeenten en het Recreatieschap Westfriesland. "Daar ligt een kans. In de gemeente Medemblik zijn er twee boa's die die bevoegdheid wel hebben. Die kunnen we inhuren, maar dat kost geld."

Hij benadrukt dat de te snel varende jeugd géén vrij spel heeft. Volgens Franx zijn er inmiddels zes boetes uitgedeeld. Drie voor te snel varen en drie voor het niet bezitten van de juiste papieren. "Maar dat is slechts een druppel op de gloeiende plaat."