Vrachtpersoneel Schiphol luidt noodklok: werk te gevaarlijk, ongezond en onveilig

Vrachtmedewerkers op Schiphol maken zich grote zorgen over hun veiligheid en vinden het werk op de luchthaven gevaarlijk en ongezond. Uit onderzoek van vakbond FNV blijkt dat 1 op de 10 medewerkers het afgelopen jaar betrokken is geweest bij een ongeluk op Schiphol, met letsel of mentale schade als gevolg. Bovendien trekt het personeel aan de bel over de gezondheidsrisico's en de veiligheid bij de luchtvrachtafhandeling.

Een Boeing 777-300ER van Emirates op het vrachtplatform van Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

De vakbond stelt dat werken bij de vrachtafhandeling van Schiphol gevaarlijk is, door het grote risico op vallen, aanrijdingen, bekneld raken en ongelukken met schadelijke stoffen. De werknemers worden volgens FNV blootgesteld aan ongezonde arbeidsomstandigheden, waaronder hoge werkdruk, ongezonde arbeidstijden, inademen van stof en uitlaatgassen en het duwen, tillen en trekken van zware voorwerpen. Naast gezondheidsklachten en burnouts, klaagt het personeel over de veiligheidscultuur. Een groot deel van de medewerkers zegt dat de regels voor veilig en gezond werken niet worden nageleefd, en dat leidinggevenden niks doen met de kritiek. Verhaal halen FNV vindt dat de arbeidsomstandigheden van de vrachtmedewerkers ten onrechte onderbelicht zijn gebleven en is daarom met bezorgd personeel naar de Schiphol-directie gegaan om verhaal te halen. De resultaten van het onderzoek, waaraan 229 werknemers hebben deelgenomen, zijn vanmiddag overhandigd aan de vrachtbaas van Schiphol, Joost van Doesburg. Het personeel eist betere arbeidsomstandigheden, hoger loon, meer personeel en een einde aan flexcontracten. Aan de poorten van Schiphol rammelen De overhandiging aan Van Doesburg is saillant, omdat de vrachtdirecteur jarenlang aan het roer stond van de luchtvaartafdeling van vakbond FNV. Als campagneleider van FNV Schiphol stond Van Doesburg talloze keren zelf aan de poorten van de luchthaven te rammelen om verbeteringen te eisen voor duizenden platformmedewerkers, schoonmakers en beveiligers. In maart stapte hij over van FNV naar de directie van de Schiphol Groep.