Inwoners Zwaagdijk-West ongerust over komst flexwoningen: "Praat nou eens met ons"

Tientallen inwoners van Zwaagdijk-West hebben gisteravond tijdens een informatiebijeenkomst, in dorpshuis De Wildebras, hun zorgen geuit over de komst van flexwoningen. Die komen mogelijk op het terrein aan de Balkweiterhoek. "Er moet eens met ons worden gepraat, niet alleen over ons", zegt de dorpsraad.

Wij hebben de steun van de BoerBurgerBeweging, zegt Nijpels, "maar die zijn nog niet klaar met de collegevorming". Nijpels vervolgt: "Oplossingen doe je in overleg met de bewoners. Een klein dorpje kun je niet met alle ellende opzadelen."

En dus stelt hij voor om alle dorpsraden bij elkaar te zetten. "Dan kun je proportioneel de boel gaan verdelen wie je waar gaat onderbrengen."

Discussie

Er is al lange tijd discussie over het terrein aan de Balkweiterhoek in Zwaagdijk-West. Deze grond - in eigendom van de provincie - wordt al enige tijd gezien als plek voor flexwoningen, bestemd voor 150 tot 200 spoedzoekers en statushouders. Omwonenden zien dit niet zitten en vinden dat het er zonder overleg doorheen wordt gedrukt.

Nadat het plan door de gemeente Medemblik en woningcorporaties als financieel onhaalbaar werd bestempeld, werd het plan eind januari afgeserveerd. Tot onbegrip van de provincie, die uiteindelijk zelf de handschoen oppakte en een haalbaarheidsonderzoek instelde.

Mocht dan blijken dat het financieel wel haalbaar is, dan is het grootste deel van de flexwoningen bestemd voor spoedzoekers uit de eigen gemeente en de rest voor statushouders. Dat blijkt uit de beantwoording van Kamervragen van de BoerenBurgerBeweging(BBB), die Tweede Kamerlid Caroline van der Plas eind februari heeft gesteld over de mogelijke huisvestingsplannen die de provincie er 'doorheen wil drukken'.